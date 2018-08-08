Ещё
Индонезийка провела 15 лет в заточении в пещере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индонезийка провела 15 лет в заточении в пещере у одержимого «джинном» 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Фото: Indonesian Police Handout
Полиция Индонезии освободила девушку, которая провела в заточении в пещере 15 лет. Об этом сообщает BBC News.
Предполагается, что 83-летний деревенский шаман похитил девушку и повлиял на ее психику, внушив, что одержим «джинном».
Мужчина известен как целитель. К нему в 2003 году привезли 13-летнюю девушку на лечение, после которого она пропала. Шаман рассказал семье, что индонезийка отправилась в Джакарту на поиски работы. Родственники искали ее несколько лет, а потом объявили пропавшей без вести.
Только в 2018 году полиция острова Сулавеси обнаружила женщину в небольшой, похожей на тюрьму пещере, в которой она находилась днем. Ночью девушку приводили в дом шамана.
Мужчине предъявили обвинение в сексуальном насилии и нарушении закона о защите детей. Если мужчину признают виновным, ему грозит 15 лет тюрьмы.
В июле против жителя Астраханской области возбудили дело за дачу ложных показаний против людей, которые якобы похитили его и использовали рабский труд.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН разгорелся громкий секс-скандал42
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом79
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли17
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»226
Школьников хотят освободить от домашних заданий86
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
02:23
Свидетельница убийства Немцова вышла в финал «Мисс Украина»
Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение