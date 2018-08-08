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У Сердюкова отсудили 865 рублей
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Суд взыскал с Сердюкова 865 рублей 

Рамблер 59 минут назад
В Москве мировой суд взыскал с экс-министра обороны, индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюков 865 рублей за охрану. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, иск к Сердюкову подало ФГУП «Охрана». Задолженность у экс-министра образовалась за охрану квартиры, расположенной в Молочном переулке в центре столицы.
Mash подчеркивает, что Сердюков является главой ТСЖ своего дома и должен следить за своевременной оплатой услуг другими жильцами. По информации канала, к его соседям у ФГУП «Охрана» претензий не возникло.
Сердюков оставил пост главы Минобороны в 2012 году на фоне коррупционного скандала, связанного с распродажей имущества ведомства. Сердюков проходил свидетелем по делу «Оборонсервиса», главной фигуранткой которого была экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева.
Ранее «Московский комсомолец» писал, что сейчас в клубной пятиэтажке в Молочном переулке живут только Сердюков, Васильева и семья пластического хирурга, доктора наук Александра Тепляшина.
Второй, третий и часть четвертого этажа занимают Васильева и Сердюков, утверждала газета. Тепляшин живет с женой в двухэтажной квартире, состоящей из половины пятого и половины четвертого этажей. Врач с женой вышли из ТСЖ, когда его возглавил Сердюков, и через некоторое время начались «гадости» в адрес семьи медика. Первой атакой он назвал иск в суд от ТСЖ к его супруге-владелице квартиры. Также он заявлял, что после смены руководства ТСЖ взносы увеличились почти в два раза и выросли счета за коммуналку.
Комментарии22  Ещё 4 источника 
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