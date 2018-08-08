Вербовщика ИГ посадили на шесть лет

Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда приговорил к шести годам колонии фигуранта дела о вербовке в террористическую группировку «Исламское государство»*. Об этом заявили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что посчитал доказанным, что задержанный Феруз Инаков «осуществлял на территории Санкт-Петербурга склонение, вербовку и иное вовлечение лиц, преимущественно выходцев из республик Средней Азии», в ИГ.
При этом сам Инаков вину не признал.
Зимой 2017 года работавший в Петербурге вербовщик ИГ Обид Абдыраимов, задержанный вместе с Инаковым, признал свою вину и был приговорён к пяти годам колонии общего режима.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.