Вербовщика ИГ посадили на шесть лет

Суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии вербовщика ИГ

Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда приговорил к шести годам колонии фигуранта дела о вербовке в террористическую группировку «Исламское государство» *. Об этом заявили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что посчитал доказанным, что задержанный Феруз Инаков «осуществлял на территории Санкт-Петербурга склонение, вербовку и иное вовлечение лиц, преимущественно выходцев из республик Средней Азии», в ИГ.

При этом сам Инаков вину не признал.

Зимой 2017 года работавший в Петербурге вербовщик ИГ Обид Абдыраимов, задержанный вместе с Инаковым, признал свою вину и был приговорён к пяти годам колонии общего режима.