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Суд рассмотрит жалобу на арест сестер Хачатурян
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Суд 20 августа рассмотрит жалобу на арест сестёр Хачатурян 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд 20 августа проверит законность ареста обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна сестёр. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Останкинского суда Москвы Анну Селиванову.
«Мосгорсуд рассмотрит жалобы адвокатов на арест сестёр 20 августа, в 14:00 мск», — сказали в суде.
Ранее защита сестёр Хачатурян обжаловала арест.
28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди. В убийстве признались три его дочери.
Брат обвиняемых в убийстве отца девушек Арсен Хачатурян в беседе с ФАН рассказал о своей семье.
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