Суд рассмотрит жалобу на арест сестер Хачатурян

Суд 20 августа рассмотрит жалобу на арест сестёр Хачатурян

Мосгорсуд 20 августа проверит законность ареста обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна сестёр. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Останкинского суда Москвы Анну Селиванову.

«Мосгорсуд рассмотрит жалобы адвокатов на арест сестёр 20 августа, в 14:00 мск», — сказали в суде.

Ранее защита сестёр Хачатурян обжаловала арест.

28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди. В убийстве признались три его дочери.

Брат обвиняемых в убийстве отца девушек Арсен Хачатурян в беседе с ФАН рассказал о своей семье.