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В центре Мадрида произошла утечка газа
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Центральная улица Мадрида перекрыта из-за утечки газа 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Из-за утечки газа центральная улица столицы Испании Мадрида — Гран-Виа — была перекрыта сегодня днем.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции, причиной ситуации стали ремонтные работы по расширению тротуаров на улице. В результате была задета труба.
По имеющимся данным, на месте ЧП работают сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям. Уже удалось установить место утечки.
В настоящее время информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.
Отметим, что это уже не первое подобное ЧП в Мадриде, когда пришлось перекрывать улицы. В этом году в мае сразу несколько улиц в центре города были закрыти из-за аварии при проведении ремонтных работ.
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