В центре Мадрида произошла утечка газа

Центральная улица Мадрида перекрыта из-за утечки газа

Из-за утечки газа центральная улица столицы Испании Мадрида — Гран-Виа — была перекрыта сегодня днем.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции, причиной ситуации стали ремонтные работы по расширению тротуаров на улице. В результате была задета труба.

По имеющимся данным, на месте ЧП работают сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям. Уже удалось установить место утечки.

В настоящее время информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

Отметим, что это уже не первое подобное ЧП в Мадриде, когда пришлось перекрывать улицы. В этом году в мае сразу несколько улиц в центре города были закрыти из-за аварии при проведении ремонтных работ.