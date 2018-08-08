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Император Леонид I сжег грузовик в Кирове
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Император Леонид I сжег грузовик в Кирове 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Мужчина, поджегший грузовик в Кирове, представился полицейским императором Леонидом I, сообщает Mash.
Telegram-канал опубликовал видео, на котором предводитель 300 спартанцев из Кирова рассказал о произошедшем. По словам мужчины, для поджога он использовал бензин-растворитель уайт-спирит, а причиной своего поступка назвал то, что четыре часа не мог поймать попутку после поломки собственной «Лады».
«Холодно. Мне было очень холодно», — уточнил он.
Поджигатель подчеркнул, что ему жаль машину, которую он «вообще не знает», жаль «мужика», ее владельца, однако когда ему плохо, он «начинает поджигать».
Также мужчина признался, что «плохо» ему было в конце июля, когда в Кирове сгорел 109-й дом по улице Ленина. Кроме того, он пообещал «сжигать Вятку» до тех пор, пока его «не признают и не начнут делать правильную жизнь».
«Император обиделся, и кара его — огонь», — сообщил кировский царь, уже сидя в машине полиции.
Комментарии  Ещё 2 источника 
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