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В Норильске 20 человек увезли с отравлением
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В Норильске более 20 человек госпитализировали с отравлением 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 20 человек, работающих на руднике "Октябрьский" в Норильске, госпитализированы с предварительным диагнозом "сальмонеллез", сообщает в среду ГСУСК региона.
"Восьмого августа 2018 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в период с 7 по 8 августа в инфекционное отделение городской больницы госпитализированы 21 сотрудник рудника "Октябрьский" с предварительным диагнозом "сальмонеллёз". По имеющейся на данный момент информации, все госпитализированные накануне обедали в столовой предприятия", — говорится в сообщении.
В свою очередь, СК РФ в мессенджере "ТамТам" сообщил о госпитализации 18 человек.
По данному факту следственные органы начали проверку. На месте работает следственно-оперативная группа, они изымают документацию, опрашивают сотрудников столовой и пострадавших. Пробы пищи отправлены на исследование.
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