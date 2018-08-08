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Жалобу на приговор Сущенко рассмотрят в сентябре
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Верховный суд 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор Сущенко 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жалобу на приговор осуждённому на 12 лет колонии за шпионаж против России гражданину Украины Роману Сущенко рассмотрят 12 сентября.
«Верховный суд 12 сентября в 10:00 мск рассмотрит жалобу на приговор Мосгорсуда, которым Сущенко был признан виновным в шпионаже и осужден на 12 лет колонии», — сказали в суде.
В июне защита Сущенко обжаловала приговор.
Он был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, Сущенко, как сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооружённых сил России и Росгвардии.
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