Жалобу на приговор Сущенко рассмотрят в сентябре

Жалобу на приговор осуждённому на 12 лет колонии за шпионаж против России гражданину Украины Роману Сущенко рассмотрят 12 сентября.
«Верховный суд 12 сентября в 10:00 мск рассмотрит жалобу на приговор Мосгорсуда, которым Сущенко был признан виновным в шпионаже и осужден на 12 лет колонии», — сказали в суде.
В июне защита Сущенко обжаловала приговор.
Он был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, Сущенко, как сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооружённых сил России и Росгвардии.