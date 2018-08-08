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В Испании число погибших от жары возросло
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В Испании число погибших от жары возросло до десяти человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число жертв от жары в Испании за последние несколько дней увеличилось до десяти человек — в Каталонии скончался 62-летний мужчина, сообщает Система по медицинским чрезвычайным ситуациям (SEM).
Сообщается, что тело десятого погибшего нашли на улице, он мог получить солнечный удар.
Ранее сообщалось, что из-за жары, начавшейся на прошлой неделе, погибли девять человек. Всего в Каталонии от жары погибли четыре человека (двое в Барселоне и двое в Таррагоне), четверо погибли в Эстремадуре, двое в Мурсии.
В середине прошлой недели на Иберийском полуострове установилась жаркая погода, столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов.
Жара постепенно пошла на спад на Иберийском полуострове с понедельника, в среду и четверг метеорологи прогнозируют новое понижение температуры в большинстве районов.
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