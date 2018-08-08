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В Тегеране три человека погибли при взрыве
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В Тегеране три человека погибли при взрыве в спортивном комплексе 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Reuters
Трое рабочих погибли при взрыве на спортивном комплексе "Энгелаб" в столице Ирана Тегеране, передает местное агентство IRNA со ссылкой на пожарное отделение.
Как сообщается, взрыв произошел в ночь на среду в секции установки, рабочие в этот момент находились в котельной.
По словам представителя пожарного отделения Тегерана Джалаля Малеки, взрыв не повредил здание и не вызвал пожар. Причина инцидента расследуется.
Спортивный комплекс "Энгелаб" ежедневно принимает около 10 тысяч посетителей, отмечает агентство.
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