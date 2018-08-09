Ещё
Девятилетнему мальчику провели эвтаназию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бельгии провели эвтаназию девятилетнему мальчику 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Двое мальчиков девяти и одиннадцати лет стали самыми юными пациентами, подвергнутыми эвтаназии. Об этом сообщает The Irish Mirror.
Личности детей не раскрываются, но известно, что у младшего из них была опухоль мозга, а другой страдал от муковисцидоза.
Им сделали смертельную инъекцию в Бельгии, где разрешена эвтаназия вне зависимости от возраста пациента. Перед процедурой дети были обследованы психиатрами, чтобы удостовериться, что они понимают последствия своего решения и на них никто не оказывает давления.
Как отмечает издание, дети прошли процедуру в 2016-2017 годах, но известно об этом стало только после публикации отчета комиссии, которая регулирует эвтаназию в Бельгии.
Эвтаназия разрешена в Бельгии с 2002 года. В 2014-м закон уточнили, чтобы разрешить врачам применять процедуру к детям. Для этого медики должны убедиться, что состояние пациентов безнадежно и они испытывают страдания, которые нельзя облегчить и которые приведут к скорой смерти. Дети должны следовать процедуре и подписать согласие, но при этом родители могут отказаться от ее проведения.
В мае 2018 года стало известно о том, что в возрасте 104 лет с помощью процедуры эвтаназии ушел из жизни австралийский ученый Дэвид Гудолл (David Goodall), который загадал смерть на своем последнем дне рождения.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алехина покинула Россию вопреки запрету107
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию162
Найден виновник трагедии с погибшим ребенком в Сочи13
Россия упрекнула США и пообещала санкции254
В России резко похолодает7
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение