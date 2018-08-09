Девятилетнему мальчику провели эвтаназию

В Бельгии провели эвтаназию девятилетнему мальчику

Двое мальчиков девяти и одиннадцати лет стали самыми юными пациентами, подвергнутыми эвтаназии. Об этом сообщает The Irish Mirror.

Личности детей не раскрываются, но известно, что у младшего из них была опухоль мозга, а другой страдал от муковисцидоза.

Им сделали смертельную инъекцию в Бельгии , где разрешена эвтаназия вне зависимости от возраста пациента. Перед процедурой дети были обследованы психиатрами, чтобы удостовериться, что они понимают последствия своего решения и на них никто не оказывает давления.

Как отмечает издание, дети прошли процедуру в 2016-2017 годах, но известно об этом стало только после публикации отчета комиссии, которая регулирует эвтаназию в Бельгии.

Эвтаназия разрешена в Бельгии с 2002 года. В 2014-м закон уточнили, чтобы разрешить врачам применять процедуру к детям. Для этого медики должны убедиться, что состояние пациентов безнадежно и они испытывают страдания, которые нельзя облегчить и которые приведут к скорой смерти. Дети должны следовать процедуре и подписать согласие, но при этом родители могут отказаться от ее проведения.