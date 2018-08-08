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Бывшего мэра Ялты освободили из СИЗО
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Бывшего мэра Ялты освободили из СИЗО под подписку о невыезде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший мэр Ялты Андрей Ростенко, обвиняемый в превышении должностных полномочий, освобожден из СИЗО под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости его адвокат Юрий Авдеев.
"Сейчас он на свободе под подпиской о невыезде. Он находится в Симферополе", — сказал адвокат.
Как указано в постановлении следователя, дело против Ростенко было возбуждено 21 мая. Вину бывший мэр не признает, готов сотрудничать со следствием и по первому требованию являться к нему.
Следствие считает преступлением передачу в муниципальную собственность участка площадью 26 соток. На этот участок не была установлена собственность, право не было зарегистрировано. Путем издания постановления главы горсовета Ялты участок перевели в муниципальную собственность, а следствие считает, что надо было перевести в собственность субъекта.
Адвокат отметил, что событие относится к 2015 году, когда Крым только влился в состав России, и нужно учитывать особенности переходного периода — отсутствие публичности реестров. Адвокат отметил, что ущерба в результате никому причинено не было — участок не изымали, не огораживали, на нем ничего не строили, он был передан в собственность республики месяц назад.
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