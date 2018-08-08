В Приэльбрусье Ми-171А2 совершил жёсткую посадку

В Приэльбрусье вертолет Ми-171А2 совершил жесткую посадку

Накануне в интернете появилась видеозапись инцидента, предположительно произошедшего 3 августа во время испытаний вертолета Ми-171А2 в Приэльбрусье.

"По факту жесткой посадки опытного образца вертолета Ми-171А2 при выполнении испытательного полета в Приэльбрусье сформирована комиссия по расследованию причин инцидента. В результате происшествия никто не пострадал. Точные причины будут установлены по итогам работы комиссии. Холдинг "Вертолеты России" принимает активное участие в указанной работе. Программы испытаний Ми-171А2, необходимые для безопасной и стабильной эксплуатации серийных машин данного типа, будут продолжены", — сказали в холдинге.

Ми-171А2 — самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17/171. Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность выросла на 25%. Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.

Машина обеспечивает перевозку пассажиров и предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях.