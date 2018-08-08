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В Приэльбрусье Ми-171А2 совершил жёсткую посадку
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В Приэльбрусье вертолет Ми-171А2 совершил жесткую посадку 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: Фото : ОАО "Вертолеты России"
Причины жесткой посадки нового вертолета Ми-171А2 в Приэльбрусье устанавливаются специально созданной комиссией, в результате инцидента никто не пострадал, а испытания машины будут продолжены, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Накануне в интернете появилась видеозапись инцидента, предположительно произошедшего 3 августа во время испытаний вертолета Ми-171А2 в Приэльбрусье.
"По факту жесткой посадки опытного образца вертолета Ми-171А2 при выполнении испытательного полета в Приэльбрусье сформирована комиссия по расследованию причин инцидента. В результате происшествия никто не пострадал. Точные причины будут установлены по итогам работы комиссии. Холдинг "Вертолеты России" принимает активное участие в указанной работе. Программы испытаний Ми-171А2, необходимые для безопасной и стабильной эксплуатации серийных машин данного типа, будут продолжены", — сказали в холдинге.
Ми-171А2 — самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17/171. Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность выросла на 25%. Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.
Машина обеспечивает перевозку пассажиров и предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях.
В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории "А", предусматривающей выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно прошел испытания на возможность эксплуатации в условиях температуры окружающего воздуха до —50 градусов по Цельсию.
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