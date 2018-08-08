Ещё
МЧС завершило работу на месте крушения Ми-8
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эстония закрыла небо для НАТО
Эстония закрыла небо для НАТО

МЧС завершило работы на месте крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МЧС завершило работы на месте крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя краевого ГУ МЧС Алёну Алексишину.
«Наши сотрудники завершили свою часть работ. «Горячая линия» продолжает работать, но звонки на неё уже практически перестали поступать», — сказала Алексишина.
Ранее сообщалось, что специалисты приступили к экспертизе тел погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае.
Вертолёт разбился 4 августа, в результате чего погибли 18 человек. По имеющимся данным, крушение произошло после столкновения с грузом другого вертолёта.
RT на русском: последние новости
В Киеве неизвестные люди в форме ворвались в здание университета Дело сестёр Хачатурян передано в Главное следственное управление СК России В МИД Венесуэлы рассказали о первых итогах расследования покушения на Мадуро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японский аналитик был поражен после посещения Курил125
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ81
Раскрыты преложения Путина Трампу36
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой333
США обратились к РФ по поводу вывода войск388
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты преложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
01:12
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ
США В мире
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
Трамп и Путин безуспешно пытаются взаимодействовать
В мире Статьи
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение