МЧС завершило работу на месте крушения Ми-8

МЧС завершило работы на месте крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя краевого ГУ МЧС Алёну Алексишину.

«Наши сотрудники завершили свою часть работ. «Горячая линия» продолжает работать, но звонки на неё уже практически перестали поступать», — сказала Алексишина.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к экспертизе тел погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае.

Вертолёт разбился 4 августа, в результате чего погибли 18 человек. По имеющимся данным, крушение произошло после столкновения с грузом другого вертолёта.