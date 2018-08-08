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Ребенок умер после отказа в госпитализации в Сибири
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Трехлетний ребенок умер после отказа в госпитализации в Сибири 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Трехлетний мальчик в Красноярском крае умер через несколько часов после того, как врач отказался класть его в больницу. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
По версии следствия, 4 августа ребенку внезапно стало плохо, поэтому мать вызвала скорую помощь. Прибывшая на место фельдшер приняла решение доставить мальчика в инфекционное отделение районной больницы. Дежурный врач счел, что госпитализация ему не нужна, и отпустил мать с сыном домой, дав рекомендации. Вскоре ребенок скончался.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
Ранее 7 августа сообщалось, что беременная жительница Черногорска умерла после того, как ее не госпитализировала скорая помощь из-за неверно поставленного диагноза.
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