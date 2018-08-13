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Пострадавшие дороги в Якутии восстановят к концу августа
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Пострадавшие от наводнения дороги в Якутии восстановят к концу августа 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, пострадавшей от весеннего паводка в Якутии, завершатся в конце августа, сообщается в понедельник на официальном портале республики Саха.
"К концу августа все дороги Якутии, пострадавшие от паводка, будут восстановлены", — говорится в сообщении.
По данным заместителя генерального директора управления автодорог республики Саха Алексея Федорова, объем выполненных работ составил 65%. "По линейным объектам работы уже завершены. Сейчас идет восстановление искусственных сооружений, которые заказали за пределами республики. Их доставка ожидается со дня на день, к концу августа планируем завершить монтаж конструкций", — сказал он.
По данным министерства дорожного хозяйства республики, в результате весеннего паводка в регионе повреждено около 90 км автомобильных дорог, 13 мостов, 14 водопропускных труб. По итогам оценки ущерба рабочей группой Росавтодора и заключению ценовой экспертизы, сумма ущерба составила 291,3 млн рублей.
Ранее ТАСС сообщал, что из федерального бюджета на восстановление автомобильных дорог местного значения Якутии направлено около 133 млн рублей.
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