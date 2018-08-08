«Демонический голос» приказал флоридскому стрелку убить школьников

Сразу после ареста Круз просил, чтобы его убили, а в ответ на предложение попить воды отвечал, что «не заслуживает этого». Как пишет газета, после того, как следователь покинул комнату для допросов, молодой человек продолжал бубнить себе под нос: «Я не понимаю. Я просто хочу умереть». Он также говорил, что чувствует себя бесполезным и без остановки спрашивал: «Почему он меня не убил?». К кому он обращался, выяснить не удалось.

В стенограмме аудиозаписи также упоминается, что Круз винил в случившемся «демонический голос», который заставил его совершить расстрел. По его словам, он приказывал: «Жги, убивай, разрушай».

Как пишет издание, ранее адвокаты молодого человека требовали неразглашения содержания допросов. Однако суд постановил придать материалы огласке.