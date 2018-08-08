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«Демонический голос» приказал флоридскому стрелку убить
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«Демонический голос» приказал флоридскому стрелку убить школьников 

Lenta.ru 1 час назад
Расстрелявший 17 школьников во флоридской школе Николас Круз на допросе рассказал, что совершить преступление его заставили голоса в голове. Об этом пишет The New York Times. Содержание бесед до этого не разглашалось.
Сразу после ареста Круз просил, чтобы его убили, а в ответ на предложение попить воды отвечал, что «не заслуживает этого». Как пишет газета, после того, как следователь покинул комнату для допросов, молодой человек продолжал бубнить себе под нос: «Я не понимаю. Я просто хочу умереть». Он также говорил, что чувствует себя бесполезным и без остановки спрашивал: «Почему он меня не убил?». К кому он обращался, выяснить не удалось.
В стенограмме аудиозаписи также упоминается, что Круз винил в случившемся «демонический голос», который заставил его совершить расстрел. По его словам, он приказывал: «Жги, убивай, разрушай».
Как пишет издание, ранее адвокаты молодого человека требовали неразглашения содержания допросов. Однако суд постановил придать материалы огласке.
14 февраля 19-летний Николас Круз открыл стрельбу в своей бывшей школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек, еще 17 получили ранения. Стрелок был задержан. Сообщалось, что сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным силовикам.
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