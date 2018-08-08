В Киеве попытались захватить университет «Украина»

Андрей Лысенко. Неизвестные ворвались в здание университета «Украина» в Киеве и якобы взяли в заложники нескольких сотрудников; ситуацию расценивают как рейдерский захват, сообщил спикер генпрокуратуры Украины

Лысенко сообщил в Facebook, что ситуация в университете «Украина» похожа на «рейдерский захват». В помещение «ворвались люди в форме и закрылись»; сотрудники, которые не успели выйти, остались внутри в качестве заложников. Ректор учебного заведения вызвал полицию.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранители.

Спикер добавил, что к людям, «захватившим» университет, приходил человек, у которого полицейские обнаружили «что-то схожее с наркотиками». Мужчина уже задержан.

В свою очередь пресс-служба университета также заявила, что произошел рейдерский захват.

«Не верится, что такой способ присвоения имущества мог так откровенно и вызывающе, в центре Киева, произойти с университетом «Украина», единственным инклюзивно-ориентированным вузом на Украине», — говорится в сообщении.

Директор Центра инклюзивных технологий обучения в университете «Украина» Юлия Ресенчук рассказала в Facebook, что в здание ворвались порядка 50 человек, которые «повалили на пол начальника безопасности, выгнали всех из здания».

Университет «Украина» является негосударственным учебным заведением. Работает с 1998 года.

Напомним, в феврале вооруженные ломами люди захватили санаторий в Одессе, борьбу за который уже несколько лет ведут министерство юстиции Украины и частное акционерное общество «Укрпрофздравница».