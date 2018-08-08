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В Киеве попытались захватить университет «Украина»
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В Киеве попытались захватить университет «Украина» 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные ворвались в здание университета «Украина» в Киеве и якобы взяли в заложники нескольких сотрудников; ситуацию расценивают как рейдерский захват, сообщил спикер генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Лысенко сообщил в Facebook, что ситуация в университете «Украина» похожа на «рейдерский захват». В помещение «ворвались люди в форме и закрылись»; сотрудники, которые не успели выйти, остались внутри в качестве заложников. Ректор учебного заведения вызвал полицию.
В данный момент на месте происшествия работают правоохранители.
Спикер добавил, что к людям, «захватившим» университет, приходил человек, у которого полицейские обнаружили «что-то схожее с наркотиками». Мужчина уже задержан.
В свою очередь пресс-служба университета также заявила, что произошел рейдерский захват.
«Не верится, что такой способ присвоения имущества мог так откровенно и вызывающе, в центре Киева, произойти с университетом «Украина», единственным инклюзивно-ориентированным вузом на Украине», — говорится в сообщении.
Директор Центра инклюзивных технологий обучения в университете «Украина» Юлия Ресенчук рассказала в Facebook, что в здание ворвались порядка 50 человек, которые «повалили на пол начальника безопасности, выгнали всех из здания».
Университет «Украина» является негосударственным учебным заведением. Работает с 1998 года.
Напомним, в феврале вооруженные ломами люди захватили санаторий в Одессе, борьбу за который уже несколько лет ведут министерство юстиции Украины и частное акционерное общество «Укрпрофздравница».
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