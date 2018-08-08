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В Греции напали на российских туристов
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В Греции напали на российских туристов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Российский турист пострадал после нападения неизвестных в Салониках за день до матча Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и греческим ПАОКом, сообщает thestival.gr со ссылкой на полицию.
Вечером во вторник группа из 10 человек напала на пятерых россиян, передает ТАСС. Один из граждан России получил травму.
В греческой полиции сообщили, что нападение напрямую связано с матчем ПАОК — «Спартак». Россияне, напротив, заявляли, что приехали в Салоники как туристы, и не имеют отношения к болельщикам «Спартака».
Отметим, что московский клуб по решению УЕФА лишился гостевой поддержки в Салониках из-за беспорядков фанатов «Спартака» на матче 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» из Бильбао. Спартаковские болельщики не смогут посетить еще две гостевые игры клуба.
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и «Спартаком» начнется в 20.00 мск в Салониках.
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