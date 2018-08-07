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На Украине полицейского сбили на акции протеста
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В Одесской области автомобиль сбил полицейского во время акции протеста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейский пострадал в результате наезда автомобиля во время акции протеста в Одесской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
По данным полиции, во вторник вблизи села Усатово местные жители перекрыли дорогу в знак протеста против движения через населенный пункт грузового транспорта.
"Во время акции водитель автомобиля Daewoo не подчинился требованиям полицейских и поехал в толпу людей на пешеходном переходе. Один из патрульных пытался прекратить противоправные действия и остановить нарушителя, из-за чего в результате наезда транспортного средства получил травму ноги", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Полицейские задержали водителя автомобиля Daewoo. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
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