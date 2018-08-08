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В Нью-Йорке из-за задымления экстренно сел самолет
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В Нью-Йорке из-за задымления экстренно сел самолет 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: ТАСС
В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке экстренную посадку совершил самолет американской авиакомпании United Airlines, летевший из Вашингтона в Провиденс, штат Род-Айленд.
Причиной спешного приземления стало задымление в кабине пилотов, передает РИА Новости. Посадка прошла без эксцессов, а на земле экипаж и пассажиров встречали медики. В итоге три человека обратились к врачам за помощью, пожаловавшись на легкое недомогание.
Причина задымления пока не установлена, пассажиры ожидают вылета в аэропорту Нью-Йорка.
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