В Нью-Йорке из-за задымления экстренно сел самолет 

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке экстренную посадку совершил самолет американской авиакомпании United Airlines, летевший из Вашингтона в Провиденс, штат Род-Айленд.
Причиной спешного приземления стало задымление в кабине пилотов, передает РИА Новости. Посадка прошла без эксцессов, а на земле экипаж и пассажиров встречали медики. В итоге три человека обратились к врачам за помощью, пожаловавшись на легкое недомогание.
Причина задымления пока не установлена, пассажиры ожидают вылета в аэропорту Нью-Йорка.