Сапсерфенгист столкнулся с огромным китом в Австралии: видео

Животное не пострадало потому, как сапсерфер передвигался не очень быстро.

Рядом с австралийским городом Порт-Маккуори сапсерфингист в море повстречался с несколькими горбатыми китами, и врезался в одного из них.

Как сообщает Daily Mail, 28-летний мужчина плыл на доске с веслом за косяком дельфинов и врезался в огромного кита, поднявшегося на поверхность, чтобы набрать воздуха. Отмечается, что животное не пострадало потому, как сапсерфер передвигался не очень быстро.

Также на кадрах ролика видно, как три больших млекопитающих плавают под доской и вокруг нее. Сапсерфер свой заплыв продолжил, на обратном пути опять встретил этих китов.