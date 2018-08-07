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Беременная россиянка умерла из-за ошибки в диагнозе
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Беременная россиянка умерла через час после визита скорой 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Беременная жительница Черногорска умерла после того, как ее не госпитализировала скорая помощь из-за неверно поставленного диагноза, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Хакасии.
По данным ведомства, 2 августа 30-летняя женщина пожаловалась на боли в области сердца и онемение руки и попросила мужа вызвать скорую. Прибывшие врачи поставили ей диагноз «грудной остеохондроз с корешковым синдромом» и рекомендовали обратиться к участковому терапевту. Беременную женщину не госпитализировали.
Через час она умерла. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Ранее в криминалистическом центре СКР была создана группа для расследования уголовных дел в сфере медицины. Специалисты решили определить, какие именно ошибки попадают под понятие «врачебных» и придумали для медиков новые статьи Уголовного кодекса: о ненадлежащем оказании медицинской помощи и сокрытии нарушений при оказании такой помощи.
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