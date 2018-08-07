Ещё
На Кипре протаранили ворота генконсульства РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кипре психически больной человек протаранил ворота генконсульства России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Психически больной мужчина пытался въехать на автомобиле в закрытые ворота российского консульства в Лимасоле, сообщает Кипрское агентство новостей CNA.
По его данным, инцидент произошел около полудня. 45-летний водитель таранил автомобилем вход в консульство, затем пытался войти, разбил стекло на входе, кричал.
Полиция немедленно отреагировала и арестовала мужчину.
Выяснилось, что он испытывает психологические проблемы, ранее он лечился в психиатрической клинике. Мужчина был переведен в больницу Лимасола, чтобы его осмотрел психиатр, сообщает агентство.
Последние новости
Актеру Сами Насери, избитому в Москве, сделали операцию Киев доиграется с бандеровскими лозунгами Названы самые быстроржавеющие подержанные автомобили
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой250
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян111
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году291
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко109
Драка с Сами Насери и другие события дня13
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Политика
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:38
«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение