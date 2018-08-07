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Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян
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Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян 

Рамблер 33 минуты назад
В деле об убийстве отца сестрами Хачатурян появляется все больше подробностей. На этот раз стало известно о том, что перед убийством Мария, Ангелина и Кристина просили у знакомых денег в долг, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на подругу девушек.
По ее словам, пока отец сестер лежал в больнице, они потратили лишние 15 тысяч с карточки Кристины и боялись, что отец заметит это. Перед убийством девушки обзванивали знакомых и просили одолжить им необходимую сумму на день, но помощи так и не получили.
>> Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
"В переписке со мной в 16:18 в день убийства Ангелина написала: "Он с ума сошёл. Собирается выходить из дома, хочет посмотреть выписку. Нам конец", — рассказала девушка.
Через некоторое время сестры перестали отвечать на звонки и выходить на контакт, а позднее стало известно об убийстве Михаила Хачатуряна.
"Они очень его боялись. Месяц назад Кристина призналась мне, что пыталась покончить с собой. Сказала, что лежала в коме. Но в больнице отец наврал, что она якобы просто перепутала таблетки", — рассказала подруга сестер.
В конце июля сестры Хачатурян убили 57-летнего отца более чем 30 ударами ножом, после чего были задержаны и заявили полицейским, что отец напал на них, употребив перед этим наркотики. В начале августа суд арестовал девушек в рамках возбужденного против них уголовного дела по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
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