Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян

В деле об убийстве отца сестрами Хачатурян появляется все больше подробностей. На этот раз стало известно о том, что перед убийством Мария, Ангелина и Кристина просили у знакомых денег в долг, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на подругу девушек.

По ее словам, пока отец сестер лежал в больнице, они потратили лишние 15 тысяч с карточки Кристины и боялись, что отец заметит это. Перед убийством девушки обзванивали знакомых и просили одолжить им необходимую сумму на день, но помощи так и не получили.

"В переписке со мной в 16:18 в день убийства Ангелина написала: "Он с ума сошёл. Собирается выходить из дома, хочет посмотреть выписку. Нам конец", — рассказала девушка.

Через некоторое время сестры перестали отвечать на звонки и выходить на контакт, а позднее стало известно об убийстве Михаила Хачатуряна.

"Они очень его боялись. Месяц назад Кристина призналась мне, что пыталась покончить с собой. Сказала, что лежала в коме. Но в больнице отец наврал, что она якобы просто перепутала таблетки", — рассказала подруга сестер.

В конце июля сестры Хачатурян убили 57-летнего отца более чем 30 ударами ножом, после чего были задержаны и заявили полицейским, что отец напал на них, употребив перед этим наркотики. В начале августа суд арестовал девушек в рамках возбужденного против них уголовного дела по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».