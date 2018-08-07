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В Черногории катер налетел на россиянку
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В Черногории катер налетел на туристку из России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Vlada Zhikhareva
Скоростной катер налетел на 28-летнюю российскую туристку во вторник в Которском заливе Адриатического мора, пострадавшая госпитализирована, передает Радио и телевидение Черногории (RTCG).
"В инциденте на море, который произошел сегодня около 11.00 (12.00 мск) вблизи исторического объекта Tre sorele в поселке Прчань, травмы получила российская туристка Ксения Корзова. По неофициальной информации из прокуратуры города Котор, налетевшим на нее катером управлял местный житель Петар Ковачевич", — передает национальный телеканал.
Полиция задержала 36-летнего Ковачевича, который после инцидента доставил девушку на берег и пытался оказать ей помощь, правоохранители опрашивают свидетелей происшествия.
Сообщается, что 28-летней россиянке была проведена операция, она помещена на лечение в которскую больницу.
По данным местных СМИ, это уже 19-й инцидент на море в Черногории с начала года, в предыдущих инцидентах погибли семь человек, еще больше получили травмы.
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