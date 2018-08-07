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На жителя Твери завели дело из-за репоста
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На жителя Твери завели уголовное дело из-за репоста в соцсети 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено в отношении 46-летнего жителя Твери Сергея Соколова за репосты картинок в социальной сети. Об этом во вторник на странице правозащитной группы "Агора" в сети "ВКонтакте" сообщил адвокат Ильнур Шарапов, который представляет интересы Соколова.
"Сергей Соколов стал подозреваемым в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе — часть 1 статьи 282 УК РФ. Дело возбуждено Заволжским межрайонным следственным отделом Тверской области", — написал Шарапов.
По данным адвоката, поводом для уголовного преследования стали репосты картинок и текстов на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" в период с 11 декабря 2015 по 6 августа 2017 года. "Пока мы не в курсе, какие именно картинки и тексты стали причиной уголовного преследования. По делу назначена экспертиза", — добавил Шарапов.
В правозащитной группе "Агора" сообщили, что у Соколова прошли обыски, изъят ноутбук и телефон.
В тверском управлении СК РФ пояснили ТАСС, что данное дело в ведомстве не комментируют.
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