В ДНР обстреляли санитарный автомобиль

Двое военных врачей и водитель санитарного автомобиля погибли во вторник, 7 августа, в результате обстрела украинскими силовиками Новоазовского района провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов.

Он уточнил, что ночью в скорую помощь ДНР поступил звонок от жительницы населенного пункта Набережное. К больной был отправлен автомобиль "Урал" с водителем и двумя медицинскими работниками — женщинами-военнослужащими. По словам Безсонова, автомобиль был оборудован "всеми необходимыми знаками отличия, обозначающими его как санитарный автомобиль, двигался не скрываясь, с включенными проблесковыми маячками и приборами освещения".

"На подъезде к поселку по санитарному автомобилю с позиций 93-й бригады ВСУ (Вооруженные силы Украины) был произведен выстрел противотанковой управляемой ракетой. В результате находящиеся в автомобиле водитель и медики погибли", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

В связи с инцидентом, Безсонов призвал международные и правозащитные организации обратить внимание на "зверства украинской стороны".