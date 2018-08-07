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В ДНР обстреляли санитарный автомобиль
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В ДНР обстреляли санитарный автомобиль 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Двое военных врачей и водитель санитарного автомобиля погибли во вторник, 7 августа, в результате обстрела украинскими силовиками Новоазовского района провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов.
Он уточнил, что ночью в скорую помощь ДНР поступил звонок от жительницы населенного пункта Набережное. К больной был отправлен автомобиль "Урал" с водителем и двумя медицинскими работниками — женщинами-военнослужащими. По словам Безсонова, автомобиль был оборудован "всеми необходимыми знаками отличия, обозначающими его как санитарный автомобиль, двигался не скрываясь, с включенными проблесковыми маячками и приборами освещения".
"На подъезде к поселку по санитарному автомобилю с позиций 93-й бригады ВСУ (Вооруженные силы Украины) был произведен выстрел противотанковой управляемой ракетой. В результате находящиеся в автомобиле водитель и медики погибли", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
В связи с инцидентом, Безсонов призвал международные и правозащитные организации обратить внимание на "зверства украинской стороны".
"О каком соблюдении международных конвенций и правилах ведения войны можно говорить в данном случае, если само понятие гуманность уже давно стерлось из умов большинства военнослужащих ВСУ в зоне этого братоубийственного конфликта", — добавил представитель оперативного командования.
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