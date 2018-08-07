Судебные приставы переселили стадо коров в РФ

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В Петербурге судебные приставы переселили стадо коров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Судебные приставы, исполняя решение суда, которое обязывало сестер-фермеров в Пушкинском районе Санкт-Петербурга убрать стадо коров со своего участка, предложили вариант, позволяющий не нанести ущерба животным, сообщает во вторник пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу.
Как уточняет ведомство, в одном из поселков Пушкинского района между соседями возник конфликт из-за того, что сестры-фермеры содержали на своем участке 11 коров. Районный суд обязал их освободить участок от поголовья животных, и документы были переданы в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
"Женщины не могли исполнить решение суда, так как нужна была новая среда обитания для 11 голов. Судебный пристав понимал, что принудительно выселять животных на улицу нельзя, так как это может негативно отразиться на их состоянии. Представитель власти провел беседу с должниками и предложил им способ решения проблемы — продать участок, а на вырученные денежные средства купить новый участок, где коровы смогут комфортно обитать", — говорится в сообщении.
По предложению пристава, участок выкупил один из взыскателей, а фермеры вместе со стадом переехали в другое место. Как отмечает пресс-служба УФССП, переезд и процесс адаптации животных прошли без осложнений.
"Благодаря участию судебного пристава и разумному подходу к исполнению решения суда исполнительное производства окончено фактическим исполнением, во время исполнительных действий ни одна корова не пострадала", — заключает ведомство.
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