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Число погибших при землетрясении в Индонезии увеличилось
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Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 105, сообщили СМИ 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: AFP 2018 / Adek Berry
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 105 человек, 236 человек пострадали, сообщает газета Straits Times со ссылкой на представителя национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.
Ранее сообщалось о 91 погибшем.
Как заявил Сутопо Пурво Нугрохо во вторник в ходе пресс-конференции, правительства многих стран, включая Сингапур, Малайзию и Австралию, выразили готовность оказать помощь Индонезии в связи с землетрясением.
В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Ранее сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали.
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