Подземный коллектор загорелся в Москве

Источник: на западе Москвы загорелся подземный коллектор

Подземный коллектор загорелся на Большой Дорогомиловской улице в Москве . Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, в настоящее время создан штаб пожаротушения.

"На Большой Дорогмиловской улице, 14, произошло возгорание в подземном коллекторе, общая протяженность которого составляет 1,2 тыс. метров. В коллекторе проходят 15 силовых кабелей. В настоящее время на месте создан штаб пожаротушения, очаг возгорания пока не найден", — сказал собеседник агентства, не уточнив площади возгорания.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о частичном перекрытии Большой Дорогомиловской улицы для установки пожарных машин.