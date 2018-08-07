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Подземный коллектор загорелся в Москве
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Источник: на западе Москвы загорелся подземный коллектор 

ТАСС 19 минут назад
Фото: ТАСС
Подземный коллектор загорелся на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, в настоящее время создан штаб пожаротушения.
"На Большой Дорогмиловской улице, 14, произошло возгорание в подземном коллекторе, общая протяженность которого составляет 1,2 тыс. метров. В коллекторе проходят 15 силовых кабелей. В настоящее время на месте создан штаб пожаротушения, очаг возгорания пока не найден", — сказал собеседник агентства, не уточнив площади возгорания.
По его словам, в настоящее время решается вопрос о частичном перекрытии Большой Дорогомиловской улицы для установки пожарных машин.
ТАСС: последние новости
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