Ещё
Стрелок из Флориды слышал голос демона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стрелок из Флориды слышал голос «демона», сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Uncredited
Подросток, обвиняемый в совершении атаки на школу в городе Паркленд, штат Флорида, Николас Круз заявил полиции, что слышал голос "демона", призывавшего его "убивать", сообщает газета Washington Post со ссылкой на транскрипцию допроса стрелка.
Как пишет газета, Круз рассказал полиции, что несколько лет слышал голос "демона", который призывал его "жечь, убивать, разрушать". Он заявил, что слышал мужской голос каждый день, и после смерти матери Круза за несколько месяцев до стрельбы в Паркленде голос усилился.
Как отмечает издание, допрос продолжался около 12 часов. В некоторых моментах Круз начинал говорить сам с собой, иногда противоречил себе. Так, он заявил, что никому ранее не рассказывал о голосах в своей голове, а потом вспомнил, что говорил об этом своему брату и, вероятно, девушке, с которой ранее встречался.
Круз также рассказал, что незадолго до атаки пытался совершить самоубийство из-за "одиночества".
Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что он признался в содеянном. Суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.
Последние новости
В России создали "вечный" ядерный реактор для атомных подлодок Стратегический август. Армия России выучила уроки пятидневной войны На Украине испугались возможных последствий закрытия границ с Россией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристка наткнулась на выпивающих россиян на вершине Монблана38
Германию охватила расистская истерия38
Степаненко отбирает квартиры у любовницы Петросяна48
Уволенный глава ЦИК ЛНР донес в Кремль о зачистке22
Звезду «Такси» избили белорусы16
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
06:33
Германию охватила расистская истерия
В мире Статьи
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:39
Пока вы спали: В России отменяют роуминг
Общество
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
07:13
Попал в больницу: что случилось с «Промокашкой»
Происшествия Статьи
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение