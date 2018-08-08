В Якутии отменили режим ЧС, введенный в связи с лесными пожарами

Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Якутии в связи с лесными пожарами, отменен, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. В связи с локализацией лесных пожаров, отменой режимов чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в Верхневилюйском, Вилюйском и Намском районах, снижением до I и II класса пожарной опасности на территории Якутии, вышел указ врио главы республики об отмене ЧС. "Отменить с 7 августа 2018 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории республики Саха (Якутия)", — постановил врио главы Якутии Айсен Николаев. Режим ЧС регионального характера по причине лесных пожаров в Якутии был объявлен 6 июля.