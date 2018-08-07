Попал в больницу: что случилось с «Промокашкой»

Народный артист России Иван Бортник попал в больницу с подозрением на инфаркт, сообщают СМИ. К счастью, страшный диагноз позднее не был подтвержден врачами — у 79-летнего актера обнаружили перелом шейки бедра и желудочное кровотечение.
Народный артист России Иван Бортник госпитализирован в одну из московских клиник. В больницу 79-летний советский и российский актер театра и кино был доставлен вечером 6 августа с подозрением на инфаркт, однако после обследования страшный диагноз был опровергнут врачами. При этом медики обнаружили у Бортника перелом шейки бедра и желудочное кровотечение.
Как рассказал другой осведомленный источник, Иван Сергеевич в начале августа самостоятельно обращался к врачам, но не решился на госпитализацию.
«Бортник обращался за неотложной помощью 2 августа из-за болей, вызванных желудочно-кишечным кровотечением, но от госпитализации он отказался», — приводит его слова ТАСС.
Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве. О сценической карьере будущий народный артист страны мечтал с ранних лет — и еще будучи ребенком, посещал Московский городской дом пионеров и самодеятельную киностудию при Парке Горького. В конце 50-х юноша поступил на актерский факультет в ГИТИС, однако уже вскоре оказался в другом учебном заведении — Московском театральном училище имени Щукина, где занимался на карсе Этуша.
В 1961-м он окончил училище и тут же был принят в Московский драматический театр имени Гоголя. Тогда же состоялся и дебют артиста в большом кинематографе: Бортник сыграл в ленте режиссера «Исповедь» Всеволода Воронина, исполнив роль художника Василия.
Ближе к концу 60-х Иван Сергеевич перебрался в Театр на Таганке в труппу Любимова, где очень сблизился с легендарным советским поэтом Владимиром Высоцким.
Считается, что Высоцкий, когда ему предложили сыграть в «Место встречи изменить нельзя», пытался всячески убедить режиссера Станислава Говорухина взять на роль Шарапова именно Бортника, однако в силу определенных обстоятельств помощником Глеба Жеглова в итоге стал Владимир Конкин.
Что касается Бортника, то ему в культовой картине досталась маленькая, но яркая роль бандита по кличке Промокашка. Сам Иван Сергеевич в одном из интервью после выхода детективной драмы рассказывал, что его игра в картине «Место встречи изменить нельзя» была почти полностью сымпровизирована.
«Там материала фактически не было, все это чистая импровизация, — говорил артист корреспонденту «Советского экрана». — Режиссер выпускал меня на площадку и самоустранялся: «Когда Иван махнет рукой, тогда и кончайте снимать».
Роль стала совсем маленькой, так как почти вся вырезана. Консультантом фильма был заместитель [министра МВД СССР Николая] Щелокова [Константин] Никитин, и он настоял на сокращении. Я изобразил блатного — жаргон, повадки. И, видно, неплохо. Товарищ генерал сказал, что если роль останется в таком виде, то завтра в каждом дворе будет стоять по Промокашке».
В общей сложности Иван Сергеевич снялся в почти 50 фильмах советского и российского кинематографа, среди которых стоит особо выделить «Родню», «Зеркало для героя», «Мусульманина», «Объяснение в любви» и «Чужие письма».
В основном актеру доставались второстепенные роли, причем частенько он представал на экране в образе не самых интеллигентных и добропорядочных граждан — что особенно удивительно, учитывая множественные восхищения коллег, подчеркивавших начитанность и образованность артиста.
По-настоящему успешной карьеры Бортник добился в Театре на Таганке, где ему куда чаще доставались главные роли — например, в спектаклях «Пугачев», «Мать», «На дне», «Живой», «Деревянные кони», «Борис Годунов». В то же время сам актер, говоря о своих театральных свершениях, признавался, что данная работа очень утомительна.
«Я иногда устаю. Надоедает играть одно и то же много раз подряд, даже по три-четыре раза в месяц. Это в театре. В кино по-другому, если актер склонен к импровизации, — он сыграл, это запечатлела пленка — и все. В театре же утомительно — и в течение многих лет одно и то же. Иногда бывает очень тяжело, но я сам выбирал себе судьбу», — отмечал Бортник.