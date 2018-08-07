Попал в больницу: что случилось с «Промокашкой»

Попал в больницу: что случилось с Иваном Бортником

Народный артист России Иван Бортник попал в больницу с подозрением на инфаркт, сообщают СМИ. К счастью, страшный диагноз позднее не был подтвержден врачами — у 79-летнего актера обнаружили перелом шейки бедра и желудочное кровотечение.

Народный артист России Иван Бортник госпитализирован в одну из московских клиник. В больницу 79-летний советский и российский актер театра и кино был доставлен вечером 6 августа с подозрением на инфаркт, однако после обследования страшный диагноз был опровергнут врачами. При этом медики обнаружили у Бортника перелом шейки бедра и желудочное кровотечение.

Как рассказал другой осведомленный источник, Иван Сергеевич в начале августа самостоятельно обращался к врачам, но не решился на госпитализацию.

«Бортник обращался за неотложной помощью 2 августа из-за болей, вызванных желудочно-кишечным кровотечением, но от госпитализации он отказался», — приводит его слова ТАСС.

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве . О сценической карьере будущий народный артист страны мечтал с ранних лет — и еще будучи ребенком, посещал Московский городской дом пионеров и самодеятельную киностудию при Парке Горького. В конце 50-х юноша поступил на актерский факультет в ГИТИС, однако уже вскоре оказался в другом учебном заведении — Московском театральном училище имени Щукина, где занимался на карсе Этуша.

В 1961-м он окончил училище и тут же был принят в Московский драматический театр имени Гоголя. Тогда же состоялся и дебют артиста в большом кинематографе: Бортник сыграл в ленте режиссера «Исповедь» Всеволода Воронина , исполнив роль художника Василия.

Ближе к концу 60-х Иван Сергеевич перебрался в Театр на Таганке в труппу Любимова, где очень сблизился с легендарным советским поэтом Владимиром Высоцким.

Что касается Бортника, то ему в культовой картине досталась маленькая, но яркая роль бандита по кличке Промокашка. Сам Иван Сергеевич в одном из интервью после выхода детективной драмы рассказывал, что его игра в картине «Место встречи изменить нельзя» была почти полностью сымпровизирована.

«Там материала фактически не было, все это чистая импровизация, — говорил артист корреспонденту «Советского экрана». — Режиссер выпускал меня на площадку и самоустранялся: «Когда Иван махнет рукой, тогда и кончайте снимать».

Роль стала совсем маленькой, так как почти вся вырезана. Консультантом фильма был заместитель [министра МВД СССР Николая] Щелокова [Константин] Никитин, и он настоял на сокращении. Я изобразил блатного — жаргон, повадки. И, видно, неплохо. Товарищ генерал сказал, что если роль останется в таком виде, то завтра в каждом дворе будет стоять по Промокашке».

В общей сложности Иван Сергеевич снялся в почти 50 фильмах советского и российского кинематографа, среди которых стоит особо выделить «Родню», «Зеркало для героя», «Мусульманина», «Объяснение в любви» и «Чужие письма».

В основном актеру доставались второстепенные роли, причем частенько он представал на экране в образе не самых интеллигентных и добропорядочных граждан — что особенно удивительно, учитывая множественные восхищения коллег, подчеркивавших начитанность и образованность артиста.

По-настоящему успешной карьеры Бортник добился в Театре на Таганке, где ему куда чаще доставались главные роли — например, в спектаклях «Пугачев», «Мать», «На дне», «Живой», «Деревянные кони», « Борис Годунов ». В то же время сам актер, говоря о своих театральных свершениях, признавался, что данная работа очень утомительна.