Полицейского избили за отказ от объятий

городе Калач-на-Дону ( Волгоградская область ) нетрезвый мужчина напал на полицейского, отказавшегося от объятий с ним. Об этом сообщает v1.ru со ссылкой на Калачёвский следственный отдел СК.

Следователи рассказали изданию, что пьяный мужчина досаждал прохожим на улице, после чего те вызвали полицию. Прибывшие правоохранители посоветовали мужчине пойти домой и поспать, но он не захотел и попытался обнять полицейского.

Страж порядка увернулся от объятий, мужчина обиделся и ударил сотрудника ППС кулаком в лицо.

В итоге нападавшего задержали и отвезли в отделение полиции. Там он протрезвел и попросил прощения за свой поступок. Он заявил, что сделал это, так как был сильно пьян.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы и до 200 тысяч рублей штрафа.