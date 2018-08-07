В летевший в Москву самолёт ударила молния

Следы удара были обнаружены уже после приземления лайнера, во время послеполётного техобслуживания.

По данным РЕН ТВ, повреждены заклепки на фюзеляже. Самолет отстранили от дальнейших полетов.