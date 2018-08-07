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В летевший в Москву самолёт ударила молния
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В летевший в Москву самолёт ударила молния
Говорит Москва
1 час назад
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Фото:
ТАСС
Следы удара были обнаружены уже после приземления лайнера, во время послеполётного техобслуживания.
По данным РЕН ТВ, повреждены заклепки на фюзеляже. Самолет отстранили от дальнейших полетов.
Известно, что инцидент произошел 5 августа. Лайнер выполнял рейс из
Туниса
в
Москву
.
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