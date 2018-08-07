В Челябинске нашли части тела женщины

Расчлененный труп женщины нашли в двух уличных мусорных баках Челябинска , сообщили порталу «Первый областной» в местном управлении Следственного комитета

По данным издания, руки и туловище челябинки были найдены дворником в мусорном баке у 13-го дома по Южноральской улице. После этого уборщик обратился в полицию, сотрудники которой нашли ноги женщины в баке, расположенном неподалеку от первого.

В пресс-службе челябинского СК уже сообщили о возбуждении по факту находок уголовного дела по статье «Убийство». В настоящее время следователи заняты выяснением обстоятельств убийства и личности убийцы.