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В Челябинске нашли части тела женщины
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В Челябинске нашли части тела женщины 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Расчлененный труп женщины нашли в двух уличных мусорных баках Челябинска, сообщили порталу «Первый областной» в местном управлении Следственного комитета.
По данным издания, руки и туловище челябинки были найдены дворником в мусорном баке у 13-го дома по Южноральской улице. После этого уборщик обратился в полицию, сотрудники которой нашли ноги женщины в баке, расположенном неподалеку от первого.
В пресс-службе челябинского СК уже сообщили о возбуждении по факту находок уголовного дела по статье «Убийство». В настоящее время следователи заняты выяснением обстоятельств убийства и личности убийцы.
Тем временем глава отдела СК по Тракторозаводскому району Челябинска Виктор Штирц сообщил «Ура.ру», что личность женщины была установлена — ею оказалась 42-летняя местная жительница.
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