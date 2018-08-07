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Приезжего задержали в Москве с 1 кг героина
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Полицейские в Москве задержали приезжего с 1 кг героина 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции на территории ТиНАО задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории ТиНАО был задержан 23-летний приезжий из ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом, восемь полимерных свертков с аналогичным веществом и электронные весы. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством — героином, общим весом более 1 кг», — сказали в ведомстве.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается.
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