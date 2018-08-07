Приезжего задержали в Москве с 1 кг героина

Полицейские в Москве задержали приезжего с 1 кг героина

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории ТиНАО был задержан 23-летний приезжий из ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом, восемь полимерных свертков с аналогичным веществом и электронные весы. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством — героином, общим весом более 1 кг», — сказали в ведомстве.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается.