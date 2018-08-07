Ещё
Из колонии в Курганской области сбежал заключенный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из колонии в Курганской области сбежал заключенный 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Осужденный на 4 года Владислав Пьянков сбежал из колонии-поселения в Курганской области, ведется его розыск, сообщила во вторник пресс-служба УФСИН России по региону.
"Осужденный Владислав Пьянков, 1992 года рождения, отбывавший наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении при ИК-6 (поселок Иковка), 2 августа в 16.20 (14.20 мск) самовольно покинул рабочее место, находящееся в гараже… Ведутся розыскные мероприятия", — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что в участке колонии-поселения режимом не предусмотрен тотальный контроль за осужденными, они находятся без охраны, могут носить гражданскую одежду и свободно перемещаться по расположению исправительного учреждения, а также сопредельного населенного пункта. Этим и воспользовался осужденный Пьянков, поясняется в сообщении.
Последние новости
В России создали "вечный" ядерный реактор для атомных подлодок Стратегический август. Армия России выучила уроки пятидневной войны На Украине испугались возможных последствий закрытия границ с Россией
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристка наткнулась на выпивающих россиян на вершине Монблана40
Германию охватила расистская истерия40
Степаненко отбирает квартиры у любовницы Петросяна48
Уволенный глава ЦИК ЛНР донес в Кремль о зачистке22
Звезду «Такси» избили белорусы18
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
06:33
Германию охватила расистская истерия
В мире Статьи
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:39
Пока вы спали: В России отменяют роуминг
Общество
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
07:13
Попал в больницу: что случилось с «Промокашкой»
Происшествия Статьи
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение