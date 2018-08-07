Россияне два года рыли тоннель к нефтепроводу и попались в трех метрах от цели

Шесть жителей Ангарска Иркутской области два года вручную рыли подземный тоннель к магистральному нефтепроводу, но были задержаны в трех метрах от цели, сообщает пресс-служба регионального управления МВД

Следствие выяснило, что мужчины собирались подключиться к трубе. Свой маршрут они начали в лесополосе в 128 метрах от труб и при помощи одних лишь лопат вырыли более 125 метров подземного лаза.

Во время обысков оперативники металлические трубы и резиновые шланги, предназначенные для откачки нефти, а также оборудование, которое могло использоваться при сооружении незаконной врезки в нефтепровод.

В сообщении сказано, что незаконное подключение к нефтепроводу могло привести к экологической катастрофе или серьезному пожару.

«По мнению экспертов, существовала практически стопроцентная вероятность техногенной аварии, в результате которой нефть, находящаяся под большим давлением, попала бы в Ангару. По другому сценарию мог произойти пожар, который перекинулся на расположенные рядом нефтяные резервуары объемом 50 тысяч тонн», — отметили в пресс-службе ведомства.

Все шестеро стали фигурантами дела о подготовке к краже в особо крупном размере (часть 1 статьи 30 и часть 4 статьи 158 УК). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Дело передано в суд.