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Россияне два года рыли тоннель к нефтепроводу и попались
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Россияне два года рыли тоннель к нефтепроводу и попались в трех метрах от цели 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Сергей Васильев / «Коммерсантъ»
Шесть жителей Ангарска Иркутской области два года вручную рыли подземный тоннель к магистральному нефтепроводу, но были задержаны в трех метрах от цели, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Следствие выяснило, что мужчины собирались подключиться к трубе. Свой маршрут они начали в лесополосе в 128 метрах от труб и при помощи одних лишь лопат вырыли более 125 метров подземного лаза.
Во время обысков оперативники металлические трубы и резиновые шланги, предназначенные для откачки нефти, а также оборудование, которое могло использоваться при сооружении незаконной врезки в нефтепровод.
В сообщении сказано, что незаконное подключение к нефтепроводу могло привести к экологической катастрофе или серьезному пожару.
«По мнению экспертов, существовала практически стопроцентная вероятность техногенной аварии, в результате которой нефть, находящаяся под большим давлением, попала бы в Ангару. По другому сценарию мог произойти пожар, который перекинулся на расположенные рядом нефтяные резервуары объемом 50 тысяч тонн», — отметили в пресс-службе ведомства.
Все шестеро стали фигурантами дела о подготовке к краже в особо крупном размере (часть 1 статьи 30 и часть 4 статьи 158 УК). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Дело передано в суд.
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