Убийство Хачатуряна. Можно ли было предотвратить трагедию?

Жалобы на Хачатуряна. Могла ли полиция предотвратить трагедию?

Полиция не нашла в своей базе жалобы на Михаила Хачатуряна. Ранее о том, что на москвича жаловались его соседи, рассказали СМИ со ссылками на жителей. Хачатурян погиб от рук трех дочерей, дело приобрело широкий резонанс.

Как свидетельствовали журналисты, после трагедии двор в Алтуфьеве напоминал улей. Жители вышли на улицу и рассказывали друг другу и СМИ истории о Михаиле Хачатуряне. Постоянные крики из квартиры, угрозы соседям, в том числе с оружием, рукоприкладство. Якобы обращались в полицию, но реакции не было.

Мать его детей тоже рассказывала, что обращалась в МВД из-за насилия, но безрезультатно. А вот что «Вестям» анонимно рассказал один из жителей дома:

«Никаких вопросов у ментов не было. У него то ли двоюродный брат, то ли дядя то ли в прокуратуре, то ли в МВД, завязки нехилые».

Сообщений и заявлений о противоправных деяниях указанного гражданина не поступало — это официальный ответ столичного главка. К слову, другие жители в интервью «Москве 24» тоже отметили, что заявлений не было:

— Были какие-нибудь конфликты с ним во дворе?

— Было, не один раз. Давно избил женщину с мужчиной. Женщинам он угрожал. Блокировал машины. При всем при том ни одного заявления в отделении милиции нет.

Когда происходят такие трагедии, один из первых вопросов — можно ли было предотвратить? Сейчас подруги трех сестер рассказывают, что девушки боялись куда-то пожаловаться сами. Зато директор их школы Сергей Корышев сообщил ТАСС , что учителя обращались и в органы опеки, и в комиссию по делам несовершеннолетних. Это не полиция, но если бы стало известно о фактах насилия, то они обязаны уведомить МВД. Впрочем, ситуацию еще хорошо иллюстрирует то, что Business FM рассказала одна из соседок Иза Тария:

«Нашей старшей по подъезду он угрожал, она тоже все это сказала, все записывали. Угрожал пистолетом за то, что она ему сделала замечание. Обращалась в милицию, вызвала скорую — ей стало плохо. Мы даже нашли ответ — прислали из милиции — что недостаточно улик, чтобы возбудить уголовное дело против него. И все. Они все знали, что никто его не наказывает, поэтому, может быть, он так себя и вел».

Если такой письменный ответ действительно был, значит, следы в базе МВД должны были остаться. А вот устные обращения действительно могли остаться лишь словами. Если же заявления были, то по процедуре у заявителя должно остаться подтверждение, говорит адвокат Сурен Аванесян

Сурен Аванесян, адвокат:

«Если граждане обращались с заявлениями, их заявления обязательно должны были зарегистрироваться, они должны были получить номер, и этот номер должен был у них сохраниться. Если он есть и сотрудники полиции отрицают подачу заявления, это основание для очень серьезной проверки».

Недавно в Серпухове мужчина убил пятилетнюю девочку. Тогда сразу вспомнили: на него уже жаловались в полицию на то, что он приставал к детям. Но участковый не стал проводить проверку, чтобы не портить показатели, сообщил Следственный комитет . Будущий преступник почувствовал безнаказанность. Сейчас против участкового возбудили дело.

В деле Хачатуряна роль полиции не столь однозначна: следов насилия на девушках никто никогда не видел, да и статья декриминализована. Угроза оружием — это слово против слова. Обычно люди после этого разбираются сами. Так и случилось.