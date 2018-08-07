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На Украине госпитализировали шестеро цыган
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На Украине госпитализировали шестеро цыган, пишут СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Шестеро цыган были госпитализированы, один из них в критическом состоянии, после драки в селе Подвиноградов Закарпатской области Украины, сообщил во вторник информационный портал "Новости Закарпатья".
"В Виноградовском районе в результате драки шесть цыган попали в больницу, один в критическом состоянии. Конфликт произошел в селе Подвиноградов, где местные цыгане выбирали себе барона. Сейчас на месте работает полиция, которая пытается сгладить конфликт", — говорится в сообщении портала.
На Украине в последнее время участились нападения на цыган. В апреле в СМИ появилась информация о разгоне радикалами лагеря цыган в Киеве, полиция завела уголовное дело. В июне группа неизвестных напала на лагерь цыган во Львове, в результате чего погиб один человек, четверо пострадали. Полиция возбудила уголовное дело, семь человек были задержаны.
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала власти Украины приложить больше усилий, чтобы предотвратить нападения на цыган на территории страны.
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