В Иркутской области рабочие погибли при взрыве гранаты

Двое разнорабочих лесопильной базы погибли в Иркутской области при взрыве гранаты, проводится доследственная проверка, сообщает СУСК РФ региона.
Двое разнорабочих на производственной лесопильной базе Усть-Илимского района нашли в окрестном лесу гранату и принесли ее на территорию предприятия.
"13 августа сторож лесопильной базы услышал громкий хлопок, а затем увидел дым. При осмотре второго этажа здания мужчина обнаружил тела разнорабочих без признаков жизни с характерными следами осколочных ранений от приведенной в действие гранаты", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту начата доследственная проверка.