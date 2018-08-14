В Иркутской области рабочие погибли при взрыве гранаты

В Иркутской области двое рабочих погибли при взрыве гранаты

Двое разнорабочих на производственной лесопильной базе Усть-Илимского района нашли в окрестном лесу гранату и принесли ее на территорию предприятия.

"13 августа сторож лесопильной базы услышал громкий хлопок, а затем увидел дым. При осмотре второго этажа здания мужчина обнаружил тела разнорабочих без признаков жизни с характерными следами осколочных ранений от приведенной в действие гранаты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту начата доследственная проверка.