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Рекордное число японцев пострадало из-за жары
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В Японии за три месяца из-за жары госпитализировано свыше 71 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Рекордное число жителей Японии госпитализировано с мая по август из-за жары. Об этом во вторник объявило министерство по административным делам и коммуникациям страны.
По его данным, за минувшие три месяца 71 266 человек были госпитализированы с тепловыми ударами, что почти на 15 тыс. больше предыдущего рекорда, установленного летом 2013 года. Как отмечает ведомство, за минувшую неделю 13 человек погибли и 13 575 человек попали в больницы из-за жары, установившейся на всей территории страны. В большинстве регионов столбик термометра держится на отметке 34-35 градусов Цельсия, в некоторых областях периодически фиксируется температура в 40 градусов.
Большинство пострадавших — пожилые люди, которые часто не следят, насколько долго они находятся на улице, или не включают дома кондиционеры в целях экономии.
В прошлом году из-за жары в Японии погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.
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