На Аляске разбился небольшой самолет

Жертвами авиакатастрофы на Аляске стали 4 человека

В американском штате Аляска в результате падения легкомоторного туристического самолета погибли четыре человека, еще один пропал без вести. Всего на борту находились пять человек — пилот и четверо туристов из Польши

Трагический инцидент произошел в минувшую субботу, 4 августа, юго-западнее горы Денали, но спасателям удалось обнаружить тела жертв только сейчас, передает ТАСС . Вероятнее всего, пятый из находившихся на борту разбившегося самолета людей также погиб, но его тело до сих пор не найдено.

Из-за неблагоприятных погодных условий ход поисково-спасательной операции был затруднен. Причины крушения самолета пока не выяснены.