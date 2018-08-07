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Дело Мисюриной вернули на дорасследование
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Суд отправил дело врача Мисюриной на дополнительное расследование 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет, согласно решению суда, дорасследует дело московского врача-гематолога Елены Мисюриной. Об этом говорится в сообщении СК.
Отмечается, что расследованием теперь будет заниматься другое подразделение "в целях проведения объективного дополнительного расследования и установления точной картины произошедшего".
"Московский городской суд вернул уголовное дело в отношении врача Елены Мисюриной на дополнительное расследование в следственное управление ЮЗАО Главного следственного управления СК России по городу Москве", — сообщили в СК.
В рамках проведения расследования будут учтены все поступившие обращения, ходатайства по данному уголовному делу.
В апреле этого года Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной, получившей два года колонии в рамках уголовного дела о врачебной ошибке.
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