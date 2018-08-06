Лиса атаковала пенсионерку и сломала ей палец

Лиса пробралась в дом британки, атаковала ее и сломала ей палец. Об этом сообщает The Mirror.

77-летняя Джилл Макмэн (Gill McMahon) находилась в своем загородном доме в графстве Эссекс на юго-востоке Англии , когда на нее напало животное. Инцидент произошел утром, когда женщина читала газету и пила кофе. Она почувствовала острую боль в пальце руки, наклонилась и обнаружила, что в него вгрызлась лиса.

Пенсионерка закричала от шока, вскочила с места и начала махать руками в попытке ослабить хватку животного. Лиса продолжила кусать хозяйку дома, повредив другую руку и ногу. В ходе схватки со зверем британке все-таки удалось выгнать его из дома. Она тут же побежала к своему сыну с окровавленными конечностями, а тот отвез ее в больницу.

Врачи констатировали, что женщина сломала палец. Ей прописали антибиотики и наложили швы на раны. Кроме того, физиотерапевт предписал пенсионерке выполнять комплекс физических упражнений.

Женщина также продемонстрировала журналистам несколько фото, на которых видны следы укусов.