Дело сестёр Хачатурян передано в высший орган СК

Дело сестёр Хачатурян передано в Главное следственное управление СК России

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По поручению председателя СК России уголовное дело об убийстве жителя города Москвы Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются трое его дочерей, для наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета России», — говорится в тексте заявления.

При этом Петренко отметила, что расследование, в ходе которого будут в том числе устанавливаться мотив совершения преступления, а также изучаться условия жизни семьи, продолжается.

28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Позднее Останкинский суд Москвы арестовал признавшихся в содеянном сестёр Хачатурян, в настоящее время они находятся в СИЗО

Брат обвиняемых в убийстве отца девушек Арсен Хачатурян в беседе с ФАН рассказал о своей семье.