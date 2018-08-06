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Дело сестёр Хачатурян передано в высший орган СК
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Дело сестёр Хачатурян передано в Главное следственное управление СК России 

RT на русском 1 час назад
Фото: соцсети
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«По поручению председателя СК России уголовное дело об убийстве жителя города Москвы Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются трое его дочерей, для наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета России», — говорится в тексте заявления.
При этом Петренко отметила, что расследование, в ходе которого будут в том числе устанавливаться мотив совершения преступления, а также изучаться условия жизни семьи, продолжается.
28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.
Позднее Останкинский суд Москвы арестовал признавшихся в содеянном сестёр Хачатурян, в настоящее время они находятся в СИЗО.
Брат обвиняемых в убийстве отца девушек Арсен Хачатурян в беседе с ФАН рассказал о своей семье.
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