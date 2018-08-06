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Число погибших от жары в Испании выросло
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В Испании число погибших от жары возросло до шести человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Emilio Morenatti
Число погибших в результате жары в Испании возросло по последним данным до шести человек.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
81-летний житель Мьяхадаса (провинция Касерес, автономное сообщество Эстремадура) был доставлены в больницу, врачи не смогли его спасти, сообщает Служба здоровья Эстремадуры (SES). Официально он является пока единственной жертвой жары в этом автономном сообществе.
Однако Гражданская Гвардия также сообщила о 40-летнем немецком туристе, который был найден мертвым на дороге в районе муниципалитета Каньявераль (провинция Касерес). Он шел по дороге Святого Иакова в Сантьяго де Компостела. Официальная причина смерти будет объявлена после проведения аутопсии.
Ранее в понедельник стало известно, что два бездомных скончались в Таррагоне (автономное сообщество Каталония). На прошлой неделе скончались три человека — бездомный в Барселоне и двое мужчин в Мурсии.
В середине прошлой недели на Иберийском полуострове установилась жаркая погода, столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов.
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