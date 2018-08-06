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В Сан-Франциско произошла стрельба
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В Сан-Франциско произошла стрельба 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Reuters
В американском городе Сан-Франциско в результате стрельбы на автомобильном мосту погиб один человек. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, в результате инцидента также пострадали два человека.
Как отмечается, стрельба произошла на мосту Бей-Бридж.
При этом инцидент привел к ДТП и закрытию магистрали.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском городе Новый Орлеан в результате стрельбы погибли три человека.
Как отмечалось, при стрельбе также пострадали семь человек.
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