В Сан-Франциско произошла стрельба

В американском городе Сан-Франциско в результате стрельбы на автомобильном мосту погиб один человек. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, в результате инцидента также пострадали два человека.

Как отмечается, стрельба произошла на мосту Бей-Бридж.

При этом инцидент привел к ДТП и закрытию магистрали.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском городе Новый Орлеан в результате стрельбы погибли три человека.

Как отмечалось, при стрельбе также пострадали семь человек.